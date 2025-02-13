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Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову - Нарышкин

Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову - Нарышкин

Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

"Наиболее последовательно на свои так называемые "восточные кресы" всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили "гиеной Европы". Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании Черчиллю. Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины.

Он отметил красоту исторической архитектуры Львова.

"Бывший город Лемберг по сей день славится прекрасными образцами польской архитектуры", - отметил Нарышкин.

Галиция и Волынь стали частью Советской Украины в 1939 году по итогам Польского похода Красной армии, напомнил он.

"До этого националистическое руководство Польши осваивало эти территории с особым усердием. Туда были переселены десятки тысяч отставных польских военных, так называемых осадников, получивших обширные земельные угодья. Этим, в частности, объясняется и ожесточенная неприязнь к полякам со стороны тогдашних, да и нынешних украинских националистов. Хотя между ними неприязнь взаимная - вы хорошо знаете, что одним из символов исторической памяти поляков стала печально известная "Волынская резня", - добавил Нарышкин.

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