Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову - Нарышкин

"Наиболее последовательно на свои так называемые "восточные кресы" всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили "гиеной Европы". Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании Черчиллю. Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины.

"До этого националистическое руководство Польши осваивало эти территории с особым усердием. Туда были переселены десятки тысяч отставных польских военных, так называемых осадников, получивших обширные земельные угодья. Этим, в частности, объясняется и ожесточенная неприязнь к полякам со стороны тогдашних, да и нынешних украинских националистов. Хотя между ними неприязнь взаимная - вы хорошо знаете, что одним из символов исторической памяти поляков стала печально известная "Волынская резня", - добавил Нарышкин.