Польша продлила ограничение на получение убежища на границе с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Польские депутаты одобрили продление на 60 дней ограничения права на подачу мигрантами заявления о предоставлении международной защиты на польско-белорусской границе. За - проголосовали 399 депутатов, 12 - против, трое воздержались. Решение принято в связи с истечением 21 мая срока действия предыдущего ограничения. Впервые оно было введено в марте 2025 года и уже неоднократно продлевалось.