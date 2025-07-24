Польша продлила погранконтроль с Германией и Литвой на 30 дней

Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой на 30 дней. Такой срок был выбран из-за особенностей положения кодекса Шенгенской зоны.

Глава МВД Польши заявил, что подобные меры будут продлены. Это пощечина властям Германии, которых в Варшаве обвиняют в выталкивании на территорию страны беженцев.