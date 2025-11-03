Больницы в Польше ограничивают прием новых пациентов, в том числе с онкологией, сообщают СМИ. Кризис связан с исчерпанием финансирования Национального фонда здравоохранения.

По оценкам Минздрава, дефицит финансирования здравоохранения в 2026 году может достичь 23 млрд злотых. И все это последствия военного психоза, когда все деньги идут на милитаризацию.