Польские больницы ограничивают прием пациентов из-за нехватки финансирования

Больницы в Польше ограничивают прием новых пациентов, в том числе с онкологией, сообщают СМИ. Кризис связан с исчерпанием финансирования Национального фонда здравоохранения.

Из-за нехватки средств больницы вынуждены самостоятельно устанавливать ограничения. Некоторые плановые процедуры переносятся вплоть до нового года.

По оценкам Минздрава, дефицит финансирования здравоохранения в 2026 году может достичь 23 млрд злотых. И все это последствия военного психоза, когда все деньги идут на милитаризацию.

