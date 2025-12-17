3.68 BYN
Польский "Восточный щит" обойдется в 10 млрд евро
Автор:Редакция news.by
"Восточный щит" обойдется Варшаве в 10 млрд евро. Об этом заявил премьер польского режима по итогам саммита восточного фланга НАТО в Хельсинки.
По плану Туска, на проект пойдут деньги Брюсселя. Туск отметил, что страны, которые граничат с Россией, намерены "вытягивать" из Европейского союза столько, сколько возможно, якобы на охрану границы. "Восточный щит" должен включать ПВО, защиту от дронов и усиление наземных сил.
Страны хотят получить часть из 131 миллиарда евро, которые Еврокомиссия запланировала на оборону в бюджете до 2034 года. Кстати, в декларации Россия названа "наиболее значительной угрозой" региону.