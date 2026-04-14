Орбан 2.0: почему при новом премьере курс Венгрии останется прежним

Венгерские выборы, наверное, могут быть блестящим доказательством того, что мы живем в обществе спектакля. И в Будапеште, и в любой деревеньке на озере Балатон, и в десятках европейских столиц царило чувство, с каким ставят на кон все: пан или пропал!

Участники, зрители, режиссеры электорального действа разгоняли до какого-то запредельного градуса агитацию, словно бы здесь и сейчас решается судьба даже не одной маленькой страны, но Евросоюза, Европы в целом, трансатлантического единства, НАТО, Украины и войны, которая там идет, при этом все играли отведенные им роли на разрыв аорты, не экономя на искренности эмоций.

Петер Мадьяр, руководитель партии "Тиса":

"Мы одержали не малую, а большую-пребольшую победу! Мы свергли Орбана, освободили Венгрию, вернули себе родину! Нашу победу хоть и не видать с Луны, зато видать из каждого венгерского окна!"

Петер Мадьяр

Есть подозрение, что тяжелее прочих переживал поражение Виктора Орбана президент США Дональд Трамп: агитировать за Орбана был отправлен американский вице-президент Джей Ди Вэнс, и в Штатах были уверены, что это настоящее электоральное вундерваффе. На неблагодарных венгров Трамп обиделся настолько, что даже комментировать их предательство не стал, как его не упрашивали.

Победу Мадьяра венгерские националисты праздновали так, словно их снова ведет в бой адмирал Миклош Хорти или будто гонведы Лайоша Кошута собираются атаковать полки Николая I, чтобы "бить их в песи, крушить в хузары", а на улицах и в метро Будапешта толпы временами остервенело скандировали: "Русские, домой!".

И суток не прошло, а ультраправые уже, наверное, пребывают в печали, ведь Петер Мадьяр совместно с Москвой продолжит достраивать атомную станцию, да и нефть вплоть до 2035 года намерен закупать только российскую. В Венгрии со сменой правительства, похоже, не изменится ровным счетом ничего, кроме риторики. С Украиной у будущего премьера тоже отношения крайне напряженные. Он выступил в защиту Виктора Орбана в момент, когда тому начал угрожать покушением Зеленский. Будь на то воля Мадьяра, Киев не получил бы больше ни евроцента - проблема состоит в том, что пока неясно, какую степень свободы дарует новому венгерскому премьеру Еврокомиссия. Орбан мог позволить себе все что угодно, но за это платил репутацией европейского enfant terrible - против него агитировала вся континентальная пресса, не стеснялись и брюссельские чиновники, которые приличий в этом вопросе не соблюдали никаких. Если Мадьяр попытается своевольничать, быстро будет объявлен "новым Орбаном", тем более европейские фонды для Венгрии пока только обещают разблокировать, и получит Будапешт деньги лишь по выполнении всех условий брюссельских бюрократов.

"Теоретически победитель набрал такое большинство, что может сделать все, но есть препятствия. Например, госучреждения возглавляют люди, поставленные Орбаном, и их нельзя уволить. Будущее правительство также окажется под сильным давлением со стороны Еврокомиссии. Она определяет, когда разморозить средства для Венгрии и размораживать ли их вообще. Мальяру придется принимать целый пакет законов и реформ к августу, а осталось всего несколько месяцев. Как правительство выкрутится, например, в вопросе обещанной Мадьяром блокировки вступления Украины в ЕС?" - привел факты аналитик центра Political Capita Булчу Хуньяди.

Как это не потешно звучит, но венгры и без того опять выбрали себе Орбана, главное отличие которого от Орбана уходящего состоит лишь в том, что новый будет помоложе. Петер Мадьяр даже в политическую величину вырос именно в рядах проигравшей выборы партии "Фидес", и победившая "Тиса" является программным близнецом движения, возглавляемого Орбаном. То есть собирающийся в отставку премьер проиграл не идейно, не в силу порочности своих управленческих практик. Нет, просто от него ждали волшебного преображения страны за считанные годы. Ему ставят в вину, что членство в Евросоюзе не превратило Венгрию в сад земных наслаждений.

Обиженный избиратель упускает из виду, что у ЕС много приоритетов, и они порой даже меняются, но Венгрия в их число не входила никогда. Вот и теперь у Брюсселя новая фаворитка - Украина. Если Петер Мадьяр разблокирует выделение Зеленскому 90 млрд евро, это точно не приблизит Венгрию к процветанию ни на шаг.

Любопытно, кстати, что станет с арестованными недавно 100 млн (в марте 2026 года крупную партию золота и валюты, перевозимую для украинских коррупционеров, задержали на окраине Будапешта). Зеленский требует их возврата, а Орбан категорически в этом отказывал. Решение Мадьяра по данному вопросу многое о нем скажет.

Итак, новый премьер займет свой пост в течение 30 дней. Чего же от него все-таки ждать? Есть подозрение, что венгры наверняка станут очередным народом, который убедится на собственном опыте, что любые выборы обещают поменять все и не меняют ровным счетом ничего.

