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Посланник Трампа: Обсуждение членства Украины в НАТО наткнется на "бензопилу США"

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Попытки обсуждения членства Украины в НАТО наткнутся на "американскую бензопилу", пока страны - члены альянса не увеличат расходы на оборону. Об этом заявил посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, сообщает ТАСС.

"Я думаю вы наткнетесь на огромную американскую бензопилу, если уж генеральный секретарь НАТО говорит о присоединении Украины к НАТО", - сказал Гренелл, выступая на посвященном Украине мероприятии на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Американский народ - тот, кто платит за оборону. Вы не можете просить американский народ расширить зонтик НАТО, когда нынешние члены не платят свою честную долю", - добавил он.

По его мнению, западные лидеры, настаивающие на продолжении вооруженных конфликтов, должны сами оплачивать военные расходы.

"Когда у нас есть лидеры, которые готовы говорить о продолжении войны, мы должны убедиться, что эти лидеры тратят достаточно денег", - отметил он. Дипломат также указал на то, что альянсу необходима дипломатия, чтобы избегать военных конфликтов.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте на том же мероприятии выступил в поддержку перспективы вступления Украины в альянс. Он призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять Киеву оружия, а также не допустить прекращения огня на условиях РФ.

посланник СШАСША