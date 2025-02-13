После переговоров Путина и Трампа курс доллара упал ниже 90 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов, пишет РИА Новости.

К 10:49 мск курс американской валюты падал на 3,6 % - до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля.

Кроме того, на утренней сессии на геополитических ожиданиях сильно вырос российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:10 утра увеличился на 8,34 % - до 3277,85 пункта.

В среду, 12 февраля, Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование ситуации в Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.