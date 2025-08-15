Последние приготовления к встрече лидеров России и США в репортаже Виктории Сенкевич

Ставки очень высоки - так Трамп написал 15 августа и в соцсетях . Впереди у дипломатов очень много работы.



Съемочная группа "Первого Информационного" находится на Аляске в крупнейшем городе штата Анкоридже. Идут последние приготовления перед выездом на военную базу, где в районе 22:00 по минскому времени должен стартовать саммит Россия- США с участием лидеров двух государств (подробности в видео).