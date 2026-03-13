Постпред Ирана при ООН: Иран не собирается закрывать Ормузский пролив

Тегеран не собирается закрывать Ормузский пролив, такую позицию страны озвучил постпред Ирана при ООН.

Амир Саид Иравани подчеркнул, что у Ирана есть неотъемлемое право на сохранение мира и безопасности в Ормузском проливе, это их ответственность.

Тем не менее на фоне эскалации конфликта судоходство через стратегически важный морской пролив практически остановилось. Страховщики начали пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.