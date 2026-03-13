3.73 BYN
Постпред Ирана при ООН: Иран не собирается закрывать Ормузский пролив
Тегеран не собирается закрывать Ормузский пролив, такую позицию страны озвучил постпред Ирана при ООН.
Амир Саид Иравани подчеркнул, что у Ирана есть неотъемлемое право на сохранение мира и безопасности в Ормузском проливе, это их ответственность.
Тем не менее на фоне эскалации конфликта судоходство через стратегически важный морской пролив практически остановилось. Страховщики начали пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Ради спасения мирового рынка от энергокризиса Вашингтон временно вывел российскую нефть из-под санкций. Администрация США объявила о временном смягчении ограничений. По данным западных СМИ, Штаты официально разрешили третьим странам закупать российскую нефть и нефтепродукты, которые в данный момент уже находятся на судах в открытом море.