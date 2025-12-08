Постпред США при НАТО уверен, что мир в Украине близок как никогда

Постпред США при НАТО Уитакер в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп может отказаться от усилий по украинскому урегулированию, если решит, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно. Вместе с тем он уверен, что мир в Украине сейчас ближе, чем когда-либо был.

Трамп, по словам Уитакера, понимает, как можно оказать давление на обе стороны - и на Москву, и на Киев - для заключения соглашения.

О том, что Трамп оказывает давление на Зеленского, пишет и портал Axios со ссылкой на источники. Главу киевского режима пытаются уговорить пойти на территориальные и другие уступки для урегулирования конфликта. Портал отмечает, что главным препятствием для заключения мирной сделки в Белом доме считают европейцев, а визит Зеленского в Лондон в администрации Трампа восприняли как попытку затянуть переговоры.