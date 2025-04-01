Потеряли свободу - жизнь Литвы после вступления в ЕС

В комментарии президент Вильнюсской торгово-промышленной и ремесленной палаты Сигитас Леонавичюс заявил, что после присоединения к ЕС в повседневную жизнь литовцев вошла целая лавина законодательных актов. Требований, стандартов, директив и правил так много, что по количеству законов и подзаконных актов Литва даже лидирует в Евросоюзе. Началось тихое, но последовательное "урезание" литовских свобод".