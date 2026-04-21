Повсеместное внедрение ИИ обсуждают в Пекине

Развитие цифровой экономики в центре внимания экспертного сообщества в Пекине. Профильный форум объединил лидеров отрасли, ученых, представителей международного сообщества.

Цель - проанализировать возможные пути успешного синтеза инновационных элементов и промышленных ресурсов. Какие горизонты открывают нам нейросети?

Где как не в Пекине собраться для обсуждения вопросов развития искусственного интеллекта. Китай - один из мировых лидеров в области внедрения ИИ в повседневную жизнь. Эксперты обсуждают вызовы, инновационные пути и тенденции развития технологий будущего.

Нейросетями сегодня, пожалуй, никого не удивишь. Оставим за скобками попытки мошенников использовать этот инструмент, обратим внимание на реальную пользу искусственного интеллекта. Например, технология умных городов - это и регулировка трафика на дорогах, и мониторинг окружающей среды, и работа коммунальных служб. Сегодня в мире таких систем более чем достаточно. А еще нейросети внедряют на производства. И ключевая тенденция сегодня - создавать не отдельные инструменты, а системные решения.

Ю Цзин, директор отдела внешних связей и международного сотрудничества Пекинского муниципального бюро экономики и информационных технологий (Китай)

Ю Цзин, директор отдела внешних связей и международного сотрудничества Пекинского муниципального бюро экономики и информационных технологий (Китай):

"Мы всесторонне продвигаем технологические инновации, промышленный кластеринг, применение сценариев и управление безопасностью, чтобы стимулировать высококачественное развитие индустрии ИИ. К концу прошлого года в Пекине собралось более 2,5 тыс. предприятий, использующих ИИ".

Вопросы цифровизации требуют многостороннего диалога

В Пекине профильный форум проходит второй год подряд. Пул вопросов меньше не становится. Адаптация технологий к локальным сценариям, безопасность трансграничных потоков данных, построение эффективных экосистем. Эти темы сегодня требуют тесного многостороннего диалога.

Юй Сяожуй, международный советник по стратегическим коммуникациям Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (Китай)

Юй Сяожуй, международный советник по стратегическим коммуникациям Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (Китай):

"Международное взаимодействие имеет решающее значение для достижения Целей устойчивого развития. У нас очень ограниченные временные рамки - время на исходе, а разрыв в финансировании по-прежнему огромен. Поэтому для повышения эффективности все страны должны объединить усилия, особенно используя искусственный интеллект как инструмент, который поможет нам действовать результативнее и быстрее. Странам необходимо работать вместе".

Опыт Китая - ИИ помогает развивать туризм

Про опыт Китая в области цифровизации говорить можно много и действительно есть чему поучиться. Например, в историческом торговом квартале Пекина Дашилань для туристов доступны адаптивные аудиогиды или цифровые реконструкции исторических зданий, в реализации проекта которых помогал искусственный интеллект.

Чжан Чжихэн, гендиректор пекинской компании в сфере высоких технологий (Китай)

Чжан Чжихэн, гендиректор пекинской компании в сфере высоких технологий (Китай):

"Мы используем ИИ как техническое средство для служения культуре, историческим кварталам и историческим музеям. С помощью этой технологии мы занимаемся трехмерной реконструкцией, проводим сравнения при осмотре культурных реликвий в туристических зонах. Это помогает защите информации и процессу реконструкции".