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Под Анапой огнем охвачено 1 тыс. кв. м зданий пансионата

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Скриншот видео МЧС России

Жилой корпус и общепит пансионата под Анапой загорелись на площади 1 тыс. кв. м, эвакуированы 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

"В станице Благовещенской огнем охвачено 1 тыс. кв. м зданий пансионата: горят корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек ", - отмечается в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

Россия