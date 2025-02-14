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Под Анапой огнем охвачено 1 тыс. кв. м зданий пансионата
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Жилой корпус и общепит пансионата под Анапой загорелись на площади 1 тыс. кв. м, эвакуированы 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
"В станице Благовещенской огнем охвачено 1 тыс. кв. м зданий пансионата: горят корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек ", - отмечается в сообщении.
Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники.