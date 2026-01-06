Правительства Дании и Гренландии запросили встречу с госсекретарем США

В Дании опасаются, что Гренландия может стать новой целью Вашингтона. На фоне ситуации в Венесуэле министр обороны Гренландии рассказал о планах усилить военное присутствие на острове и расширить учения НАТО.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что возможное военное нападение США на Гренландию будет означать конец альянса и всей системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны.



Власти Дании и Гренландии уже обратились в Госдепартамент США с просьбой об организации срочной встречи с госсекретарем Марко Рубио. Как указала глава МИД Гренландии, переговоры необходимы для обсуждения заявлений США по острову.