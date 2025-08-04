Правительство Литвы решило в полном составе уйти в отставку

В Литве правительство Гинтаутаса Палуцкаса решило уйти в отставку. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.

Палуцкас подал в отставку 31 июля после серии журналистских расследований. В них утверждалось, что связанные с политиком компании получали льготные кредиты.

В случае отставки премьер-министра весь кабинет министров Литвы также должен уйти в отставку.

Глава государства Гитанас Науседа подпишет указ о принятии отставки правительства и поручении ему временно исполнять обязанности до назначения нового кабмина. Президент также должен будет назначить исполняющего обязанности премьер-министра.

С этого момента и в течение не более чем 15 дней Науседа должен будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру постоянного премьер-министра.