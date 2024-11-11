ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Правление Рижского свободного порта сократило 75 из 115 сотрудников портовой полиции

Изображение

Правление Рижского свободного порта приняло решение сократить 75 из 115 сотрудников портовой полиции. Кроме того, учитывая изменения в транзитной отрасли и предвидя дальнейшее снижение грузопотоков, порт выставил на продажу за 4,4 млн евро свое офисное здание. Такая информация была озвучена в программе латвийского телеканала TV3. Об этом сообщает БЕЛТА.

Грузопотоки через порты в Латвии падают последние пять лет, а конфликт в Украине и санкции против России и Беларуси ускоряют это явление, отмечается в сообщении.

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис выразил мнение, что портовую полицию в Управлении Рижского свободного порта необходимо реформировать - это позволит сократить расходы порта. Из 115 штатных должностей в портовой полиции ликвидируются 2/3.

"В результате этой реформы в штате сокращены более 70 человек. Это не существенно для всего государственного управления, но существенно на конкретной территории. Может быть, это неприятный вопрос, но без таких болезненных вопросов мы не можем говорить об экономическом росте", - сказал Валайнис.

Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш указал, что оставшиеся сотрудники портовой полиции смогут обеспечивать основные функции, необходимые для безопасности. Планируется больше инвестировать в технологии для усиления оперативного реагирования и центра контроля порта. "Функциональность порта сохраняется. Мы сохраняем тот же режим охраны, контроля и пропуска. Для администрации порта это (сокращения), конечно, финансовая выгода - примерно два миллиона в год", - отметил Зелтиньш.

Дискуссия о значительном сокращении штата Рижского свободного порта проходила в правлении порта. В правление входят представители четырех министерств. 18 декабря решение по вопросу сокращения штата было принято единогласно.

Ранее сообщалось, что правление Рижского свободного порта выставило на электронный аукцион свое офисное здание в парке Кронвалда. Стартовая цена составляет 4,479 млн евро. Аукцион продлится месяц и завершится 13 января 2025 года.

Рижский свободный портЛатвия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все