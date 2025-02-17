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Предвыборный маскарад в Польше - как ПиС перекраивала страну под себя
В Польше не прекращаются политические разборки. А тут еще и президентские выборы на носу. Они пройдут в середине мая. Два вечных соперника, "Право и Справедливость" и "Гражданская платформа", засучив рукава, вновь поливают друг друга отборнейшей грязью.
Грызутся как пауки в банке, это еще мягко сказано. Страна едва отошла от самой скандальной в истории Польши парламентской кампании, как снова в бой идут взаимные обвинения, компромат и даже уголовные дела.
Дональда Туска обвинили в госперевороте. Кто инициатор, вы уже догадались. Получившая оплеуху ПиС пыталась отыграться, а серый кардинал польской политики, Ярослав Качиньский, видимо, никак не может привыкнуть к потере влияния. Так что "наехать" на премьера - одна из тактик, дабы бросить тень не просто на Туска, но и на всю "Гражданскую платформу" и их кандидата на грядущих выборах.
Дальше классическая польская схема. Ход уголовному делу в конце января дал глава Конституционного суда Богдан Свенчковский, который некогда работал в правительстве ПиС. Решение суда одобрил Анджей Дуда, тоже писовец, который и назначил Свенчковского в Конституционный суд в декабре прошлого года.
Про судебную реформу отдельная тема. Отвлечемся на минуту на то, как ПиС перекраивала страну под себя.
По инициативе "Права и Справедливости" в Польше был принят закон, согласно которому судьи Верховного суда должны уходить в отставку по достижении пенсионного возраста. Изменения также наделяли Президента дополнительными полномочиями в назначении и увольнении судей Верховного суда страны, а также давали право Сейму избирать членов Национального судебного совета. Реформы 2019 года стали скандально известными из-за своей формулировки. Они верховенство польского закона ставили выше общеевропейских. Явное нарушение договоров ЕС поляков не смутило. Варшава попала под штрафы Брюсселя в размере 1 млн евро в день. Вскоре и это "наказание" отменили.
По мнению критиков, все изменения преследовали одну цель - поставить суды в зависимость от исполнительной ветви власти.
Поляки расценили реформу как наступление на независимость судебной системы. Вышли на улицы, активно протестовали, но пересмотра или отмены правил не последовало. Более того, реформа продолжилась. В ее рамках спустя несколько лет приняли новый закон - была сформирована Дисциплинарная палата, которая может отстранять судей за якобы политическую деятельность.
Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Польши, но Варшава ответила просто - "не вмешивайтесь в наши внутренние дела". Теперь снова вернемся к уголовному преследованию Туска.
О том, что уголовное дело - это явная политическая месть, говорит и выбор прокурора, который будет вести дело. Это Михаил Островский. Его называют человеком, очень близким к бывшему министру юстиции и экс-генпрокурору Збигневу Зебро, который был замешан в громком скандале с незаконной прослушкой конкурентов "Права и Справедливости".
Туск своим поведением показал, что ему на подобные обвинения наплевать. В результате чего непонятно, что же тогда в стране закон и кто следит за его исполнением.
Придя к власти осенью 2023 года "Гражданская платформа" сразу перешла в наступление на врагов. Шороху навели знатно. Экс-заместитель министра юстиции Марчин Романовский сбежал в Венгрию, а его начальника Збигнева Зебро спецназ задержал в прямом эфире канала Republika.
Туск пытался консолидировать влияние в своих руках. Дорвавшись до власти, он десятками столбил за собой польские государственные учреждения. Сразу после выборов начал с отправки в отставку руководителей всех спецслужб, а через пару месяцев добрался и до государственных СМИ - взял и сменил все руководство.
В свободной стране нет передела политическим чисткам. Туск элегантно назвал их "принудительной перезагрузкой государства". В начале минувшего года политиков ПиС полиция увела даже из президентского дворца - протекция Дуды не помогла экс-руководителям МВД Вонсику и Каминьскому.
Польская полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, они присутствовали там на церемонии назначения советников Анджея Дуды по его приглашению. Каминьский и Вонсик были задержаны, когда Дуда отлучился на протокольную встречу. После возвращения глава государства должен был поговорить с экс-министром и его замом. Это произошло 10 января. А уже 23 января диктатор Дуда принял решение о помиловании бывших депутатов ПиС, несмотря на решение суда.
ПиС громкие пощечины проглатывает, но иногда старается отвечать, как в случае с уголовным делом на действующего премьера. И очень надеется на победу своего кандидата в гонке за президентское кресло. Для начала нужно внести сумятицу в ряды правящей коалиции, а там глядишь, и досрочные выборы в парламент получится провести. Жажда реванша огромна.
Предвыборная гонка в Польше напоминает битву шакалов. Грызня за власть на всех уровнях - угрозы, оскорбления, компромат и уголовные дела. Кто пытается подмять под себя государство - смотрите в "Понятной политике".