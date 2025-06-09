Президент или марионетка - кто управлял Америкой вместо Байдена

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Похождения сына Джо Байдена Хантера едва не стоили политику президентского кресла в 2020 году. Но весь мир и так узнал, что сын любит алкоголь, наркотики, девушек легкого поведения и зарабатывает на влиянии отца. Дочь политика, Эшли, также употребляла наркотики. В дневнике она писала, что накануне дебатов отец говорил с ней по телефону и "плакал в трубку".

Подозревать неладное в команде Байдена о его здоровье начали еще во время предвыборной кампании в 2020 году.

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Дальше - больше. Но, несмотря на очевидные отклонения, деменцию Байдена тщательно скрывали от общества.

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Авторы расследования говорят о том, что близкое окружение Байдена годами скрывало от общественности не только ухудшение состояния его здоровья, но и от самого экс-главы США неприятные новости из внешнего мира, в том числе его падающий рейтинг. Кроме того даже в 2024 году, в период предвыборной гонки, истинное положение дел не знали не только американские граждане, но и коллеги Байдена по партии, а также политики и доноры.

И если в 2020 году ретушировать недуги было попроще, то к 2024-му Байден начал чудить едва ли не каждом официальном мероприятии.

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Провальные дебаты с Трампом называют пиком позора Байдена. Авторы отмечают, что после провала на дебатах, в кругу демократов не могли понять, что вообще происходит. Один из высокопоставленных демократов заявил в анонимном интервью: "Да кто, черт побери, управляет страной?"

А теперь самое интересное. Кто на самом деле принимал решения в Белом доме. Очень небольшая группа людей, получившая название "политбюро" - узкий круг опытных ветеранов политики, которые предпочитают не светиться в СМИ и на публике.

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И еще один "управленец" - авторучка, которой Байден подписывал указы, все при помощи автопера.

"Кто подписывал указы Байдена? Все авторучка. Кто бы мог подумать, что важные документы можно подписывать с помощью факсимиле?! Это важные документы, которые подписывает машина!" - возмутился президент США Дональд Трамп.

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Говоря простыми словами, политик был просто ширмой или марионеткой, за спиной которого была настоящая власть. Серые кардиналы использовали старика Байдена как прикрытие для своих дел. Просто удивительно, как такое могло случиться в одном из мировых гегемонов.