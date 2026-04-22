Президент Ирана заявил, что мирному урегулированию препятствуют блокада и угрозы со стороны США

Трамп с неохотой допускает возобновление ударов по Ирану, но остается готов к такому варианту развития событий, сообщает The Wall Street Journal.

Сам президент США в интервью Fox News заявил, что не торопит Тегеран с заключением сделки: четких временных рамок касательно режима прекращения огня и согласования новой даты переговоров нет. По словам Трампа, сообщения "об окне в три-пять дней" якобы из-за промежуточных выборов в Конгресс являются ложными. При этом хозяин Белого дома уверен, что американская морская блокада иранских портов "пугает" иранцев "даже сильнее, чем бомбардировки".