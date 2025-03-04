Президент Республики Сербской в ближайшие дни обсудит с представителями России миссию ALTHEA

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что в ближайшие дни у него запланирована встреча с представителями РФ на "высочайшем уровне", где будет обсуждаться продолжение мандата международной миротворческой миссии ALTHEA. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура БиГ предписала ранее Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, а также премьера Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им "нападение на конституционный порядок".

"В эти дни встречусь на высочайшем уровне с представителями РФ. В отличие от всех предыдущих лет, когда я просил, чтобы (миротворческая миссия в БиГ - прим. ред.) ALTHEA оставалась, буду просить россиян, чтобы они наложили вето, и не позволят, чтобы осталась структура, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает нам, сербам, здесь введением каких-то сил, только за то, что этого требуют в Сараево.

Перед тем он указал, что спокоен и никогда не уедет из Республики Сербской, премьер РС БиГ и спикер парламента также заявили, что не верят и не собираются предавать себя не предусмотренным конституцией органам БиГ.

Ранее Додик заявил о внесении на рассмотрение парламентом новой редакции конституции Республики Сербской, которая, по его словам, не будет противоречить конституции БиГ.