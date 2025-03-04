3.60 BYN
3.18 BYN
3.47 BYN
Президент Республики Сербской в ближайшие дни обсудит с представителями России миссию ALTHEA
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что в ближайшие дни у него запланирована встреча с представителями РФ на "высочайшем уровне", где будет обсуждаться продолжение мандата международной миротворческой миссии ALTHEA. Об этом сообщает РИА Новости.
Прокуратура БиГ предписала ранее Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, а также премьера Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им "нападение на конституционный порядок".
"В эти дни встречусь на высочайшем уровне с представителями РФ. В отличие от всех предыдущих лет, когда я просил, чтобы (миротворческая миссия в БиГ - прим. ред.) ALTHEA оставалась, буду просить россиян, чтобы они наложили вето, и не позволят, чтобы осталась структура, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает нам, сербам, здесь введением каких-то сил, только за то, что этого требуют в Сараево.
Перед тем он указал, что спокоен и никогда не уедет из Республики Сербской, премьер РС БиГ и спикер парламента также заявили, что не верят и не собираются предавать себя не предусмотренным конституцией органам БиГ.
Ранее Додик заявил о внесении на рассмотрение парламентом новой редакции конституции Республики Сербской, которая, по его словам, не будет противоречить конституции БиГ.
Глава МВД Республики Сербской Боснии Герцеговины (РС БиГ) Синиша Каран заявил ранее, что задержания согласно предписанию прокуратуры БиГ президента РС БиГ Милорада Додика, премьера Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) не будет, их защитит МВД РС БиГ. Члены ветеранских объединений сербов войны 1992-1995 годов также вступили в поддержку властей в Баня-Луке.