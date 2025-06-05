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Президент США назначил нового главкома объединенных сил НАТО
Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на должность Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженных сил США. Об этом сообщает РИА Новости.
"Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США", - говорится в обнародованном заявлении американского минобороны.
В настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Отмечается, что назначение утверждено при поддержке альянса.
"НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим", - уточнили в военном ведомстве США.