Продолжительные дожди парализовали жизнь в Марокко
Автор:Редакция news.by
В Марокко природная стихия превращает северо-запад страны в зону бедствия. Проливные дожди вызывают масштабные наводнения и ставят под угрозу целые кварталы.
Ливни не стихают несколько дней, улицы в ряде населенных пунктов превратились в потоки бурной воды, реки вышли из берегов. На кадрах в опубликованных видео видно, как машины стоят по окна в воде, залиты дороги, первые этажи домов и магазинов. Существует реальная опасность для жителей низин, где вода поднимается особенно быстро.
Местные власти призывают людей внимательно следить за предупреждениями и быть готовыми покинуть дома, если уровень воды продолжит расти.
Фото: pexels.com