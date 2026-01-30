Продолжительные дожди парализовали жизнь в Марокко

Ливни не стихают несколько дней, улицы в ряде населенных пунктов превратились в потоки бурной воды, реки вышли из берегов. На кадрах в опубликованных видео видно, как машины стоят по окна в воде, залиты дороги, первые этажи домов и магазинов. Существует реальная опасность для жителей низин, где вода поднимается особенно быстро.