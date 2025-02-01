Произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По меньшей мере шесть работников пострадали. Местные органы здравоохранения из-за пожара рекомендовали жителям занять ближайшее укрытие. Отмечается, что инцидент произошел на заводе компании Martinez Refining Company. Четырем из шести пострадавших потребовалась госпитализация. Местные органы здравоохранения рекомендовали жителям близлежащих районов зайти в помещение, закрыть все окна и двери, выключить все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы, закрыть дымовые заслонки и вентиляционные отверстия камина (если он не используется). Также им посоветовали заклеить щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами.