Производители сантехники в Италии теряют ежегодно 140 млн евро из-за запретов на поставки в Россию

Санкционный бумеранг в действии. Итальянские производители сантехники теряют ежегодно 140 млн евро из-за брюссельских запретов на поставки продукции в Россию. Учитывая другие затронутые ограничениями категории, общие убытки итальянского бизнеса могут достичь 250 млн евро. Это ощутимый удар по малым и средним предприятиям, которые имели сильные позиции на российском рынке. Санкции на поставку сантехники в Россию вошли в 19-й пакет односторонних мер ЕС и включают унитазы, биде, раковины и др. Всего же против Москвы введено свыше 30 тыс. ограничений, которые, как отмечают эксперты, все чаще бьют по самим инициаторам.