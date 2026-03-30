Саудовская Аравия, Турция и Египет хотят создать нефтяной консорциум
Автор:Редакция news.by
Саудовская Аравия, Турция и Египет по итогам переговоров с Ираном передали США предложения о разблокировке Ормузского пролива, сообщает Reuters.
Предлагается структура сборов по типу Суэцкого канала, а Турция, Египет и Саудовская Аравия могут сформировать объединение для управления нефтяными потоками через этот водный путь.
В Тегеране же заявили, что проход через Ормузский пролив станет платным в соответствии с новым иранским законом.