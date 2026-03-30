Проход судов через Ормузский пролив станет платным

Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по поставкам нефти через Ормуз. В первую очередь для управления потоками черного золота. Как отмечает Reuters, к этому объединению пригласили присоединиться и Пакистан.

Также стало известно, что в ближайшее время иранский парламент примет новый закон, в соответствии с которым проход через Ормузский пролив станет платным. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности парламента Ирана.