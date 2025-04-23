Прощание с Зурабом Церетели проходит в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя в Москве началось прощание со знаменитым скульптором Зурабом Церетели. Почтить память легенды пришли десятки знакомых, коллег, близких и родных.

Люди массово несут подсолнухи - это любимый цветок художника, к образу которого он часто обращался в своем творчестве.

Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с могилой его супруги. Маэстро скончался в ночь на 22 апреля от остановки сердца на 92-м году жизни.