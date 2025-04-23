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Прощание с Зурабом Церетели проходит в храме Христа Спасителя
В храме Христа Спасителя в Москве началось прощание со знаменитым скульптором Зурабом Церетели. Почтить память легенды пришли десятки знакомых, коллег, близких и родных.
Люди массово несут подсолнухи - это любимый цветок художника, к образу которого он часто обращался в своем творчестве.
Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с могилой его супруги. Маэстро скончался в ночь на 22 апреля от остановки сердца на 92-м году жизни.
Церетели был известен своими масштабными монументальными произведениями. Его работы украшают города России и зарубежья. Среди наиболее известных - памятник Петру Первому и монумент "Дружба навеки" в Москве, а также "Слеза скорби" в Нью-Джерси.