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Протесты в Польше - народ не устраивает политика официальной Варшавы
Массовые протесты в Польше. Не менее 10 тысяч человек вышли на улицы Торуня. Манифестанты требовали от правительства ужесточения миграционной политики и высылки иностранцев. Возмущение людей вызвано недавним нападением выходца из Венесуэлы на местную девушку. Возобновление пограничного контроля на германской и литовской границах вряд ли станет панацеей.
Томаш Семоняк, министр внутренних дел Польши:
"Я думаю, что нет никаких разногласий в польском общественном мнении. Незаконная миграция - это настоящее преступление. Решение было принято для борьбы с нелегальной миграцией. Оно не нацелено на польских граждан, граждан других стран Евросоюза, которые путешествуют и пересекают наши рубежи".
Однако и большинство мигрантов попадает в Польшу совершенно легально. Украинцы, филиппинцы, венесуэльцы въезжают в страну по трудовым контрактам. Протестующие требуют остановить ввоз дешевой рабочей силы, интересы граждан должны быть приоритетнее интересов бизнеса.