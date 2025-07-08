Протесты в Польше - народ не устраивает политика официальной Варшавы

Массовые протесты в Польше. Не менее 10 тысяч человек вышли на улицы Торуня. Манифестанты требовали от правительства ужесточения миграционной политики и высылки иностранцев. Возмущение людей вызвано недавним нападением выходца из Венесуэлы на местную девушку. Возобновление пограничного контроля на германской и литовской границах вряд ли станет панацеей.

Томаш Семоняк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b85f769-b407-4a3a-b521-29b6fb9551ac/conversions/c2f4d0ff-ba9d-49a2-84d8-6bc606bc6dfd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b85f769-b407-4a3a-b521-29b6fb9551ac/conversions/c2f4d0ff-ba9d-49a2-84d8-6bc606bc6dfd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b85f769-b407-4a3a-b521-29b6fb9551ac/conversions/c2f4d0ff-ba9d-49a2-84d8-6bc606bc6dfd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b85f769-b407-4a3a-b521-29b6fb9551ac/conversions/c2f4d0ff-ba9d-49a2-84d8-6bc606bc6dfd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Томаш Семоняк, министр внутренних дел Польши:

"Я думаю, что нет никаких разногласий в польском общественном мнении. Незаконная миграция - это настоящее преступление. Решение было принято для борьбы с нелегальной миграцией. Оно не нацелено на польских граждан, граждан других стран Евросоюза, которые путешествуют и пересекают наши рубежи".