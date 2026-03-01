Противоречивая информация поступает о состоянии экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада

Его родственники, а также представители офиса опровергли информацию о его гибели. Напомним, ранее СМИ опубликовали новость о смерти экс-президента в результате ударов Израиля и США по Тегерану. Сообщалось, что политик погиб вместе со своими охранниками. Отметим, атака на его дом действительно была. Для справки. Будучи президентом, Ахмадинежад занимал жесткую позицию по отношению к США и Израилю.