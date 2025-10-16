3.73 BYN
Путин и Трамп обсудили тему возможных поставок ракет Tomahawk
Автор:Редакция news.by
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону вопрос возможной поставки Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
"Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, - поделился дипломат.
"Путин повторил свой тезис, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования", - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.