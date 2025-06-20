Путин: Киев разворовывает половину, если не больше, средств западных спонсоров

Цель наступления ВСУ в Курской области носила политический характер - показать, что режим в Киеве что-то еще может и получить еще деньги от своих спонсоров, хотя Украина и так уже получила около 250 млрд долларов.

"Это результат их в принципе абсолютно, я думаю, безграмотных, просто ничем не обоснованных действий. Смысл и цель была только в одном, цель политического характера - показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. Ну и так уже получили почти 250 млрд долларов. Нет, мало, еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают, к тому же, если не больше. Вот поэтому мы оказались сейчас на этих территориях [в Сумской области]. Это логика того, как складывается противостояние. И из чего складывается", - сказал Путин.