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Путин: Киев разворовывает половину, если не больше, средств западных спонсоров
Киев разворовывает половину, если не больше, средств западных спонсоров, указал Путин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.
Цель наступления ВСУ в Курской области носила политический характер - показать, что режим в Киеве что-то еще может и получить еще деньги от своих спонсоров, хотя Украина и так уже получила около 250 млрд долларов.
"Это результат их в принципе абсолютно, я думаю, безграмотных, просто ничем не обоснованных действий. Смысл и цель была только в одном, цель политического характера - показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. Ну и так уже получили почти 250 млрд долларов. Нет, мало, еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают, к тому же, если не больше. Вот поэтому мы оказались сейчас на этих территориях [в Сумской области]. Это логика того, как складывается противостояние. И из чего складывается", - сказал Путин.