Путин прокомментировал возможное место встречи с Трампом

Местом встречи Дональда Трампа и Владимира Путина могут стать Объединенные Арабские Эмираты, заявил российский президент, отвечая в Кремле на вопросы журналистов. Он также добавил, что заинтересованность во встрече лидеров была выражена обеими сторонами.

"У нас много друзей, готовых нам помочь организовать подобные мероприятия. Президент Объединенных Арабских Эмиратов тоже поддерживает нас. Думаю, мы справимся, и это место было бы вполне подходящим", - выразил свое мнение президент России.