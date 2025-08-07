3.69 BYN
Путин прокомментировал возможное место встречи с Трампом
Автор:Редакция news.by
Местом встречи Дональда Трампа и Владимира Путина могут стать Объединенные Арабские Эмираты, заявил российский президент, отвечая в Кремле на вопросы журналистов. Он также добавил, что заинтересованность во встрече лидеров была выражена обеими сторонами.
"У нас много друзей, готовых нам помочь организовать подобные мероприятия. Президент Объединенных Арабских Эмиратов тоже поддерживает нас. Думаю, мы справимся, и это место было бы вполне подходящим", - выразил свое мнение президент России.
На вопрос о возможности встречи с Зеленским, российский лидер сказал, что она возможна, но для нее должны быть созданы определенные условия, до которых пока что далеко.