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Инициатива о проведении переговоров между Россией и Украиной, прежде всего, исходила от Владимира Путина. Эту инициативу поддержал Дональд Трамп, а в Европе началась политическая истерия.

Почему переговоры в Стамбуле стали шагом к миру, несмотря на сопротивление Европы и как задержка украинской делегации отражает внешнее управление Киевом, рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в "Актуальном интервью".

"В вопросе мирного урегулирования Россия и США идут в одном направлении и заинтересованы в разрешении этого сложнейшего российско-украинского кризиса", - сказал Сергей Рачков.

Европа ведет себя по-другому, отрицает необходимость мирного урегулирования. Эксперт отметил, что Европа хотела бы оказаться за столом переговоров, но ее никто не зовет, поэтому там придерживаются тактики поддерживания военной составляющей конфликта.