3.76 BYN
3.01 BYN
3.42 BYN
Рачков о переговорах в Стамбуле: Украина не очень заинтересована в прекращении боевых действий
Инициатива о проведении переговоров между Россией и Украиной, прежде всего, исходила от Владимира Путина. Эту инициативу поддержал Дональд Трамп, а в Европе началась политическая истерия.
Почему переговоры в Стамбуле стали шагом к миру, несмотря на сопротивление Европы и как задержка украинской делегации отражает внешнее управление Киевом, рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в "Актуальном интервью".
"В вопросе мирного урегулирования Россия и США идут в одном направлении и заинтересованы в разрешении этого сложнейшего российско-украинского кризиса", - сказал Сергей Рачков.
Европа ведет себя по-другому, отрицает необходимость мирного урегулирования. Эксперт отметил, что Европа хотела бы оказаться за столом переговоров, но ее никто не зовет, поэтому там придерживаются тактики поддерживания военной составляющей конфликта.
Также Сергей Рачков подчеркнул результативность переговоров, так как удалось добиться обмена большим количеством военнопленных. Но прежде чем процесс начался, украинская делегация опоздала в Стамбул на сутки: "С одной стороны, украинская сторона не очень заинтересована в прекращении боевых действий. Но прежде всего не заинтересована элита, руководство Украины. С другой стороны, всем понятно, что сегодня никакой речи о независимости, суверенитете Украины не стоит. И руководство действует под внешним управлением".