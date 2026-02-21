Ради задержания экс-принца Эндрю отключали внутреннюю IT-систему полиции Норфолка

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Фото АП news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f006ca8-2755-4b9f-98ad-e5fb6e4b89dd/conversions/8d7bf8b8-a356-41a5-8e1c-1c7b0e721d3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f006ca8-2755-4b9f-98ad-e5fb6e4b89dd/conversions/8d7bf8b8-a356-41a5-8e1c-1c7b0e721d3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f006ca8-2755-4b9f-98ad-e5fb6e4b89dd/conversions/8d7bf8b8-a356-41a5-8e1c-1c7b0e721d3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f006ca8-2755-4b9f-98ad-e5fb6e4b89dd/conversions/8d7bf8b8-a356-41a5-8e1c-1c7b0e721d3b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Правоохранители, участвовавшие в операции по задержанию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Великобритании Карла III, перед рейдом отключили внутреннюю IT-систему полиции графства Норфолк для предотвращения ранней утечки информации о событии, пишет газета Mirror.

"По имеющимся данным, полиция Норфолка отключила внутреннюю IT-систему по всему графству, чтобы заблаговременно предотвратить утечку информации об этом историческом задержании", - говорится в статье.

Также отмечается, что большинству сотрудников следственного центра полиции Эйлшема в день операции было приказано не приходить на работу. Персонал якобы получил это указание за несколько дней до ареста, но сотрудникам сообщили лишь, что в участок привезут некую "известную личность".

9 февраля экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальный принц подозревается в злоупотреблении полномочиями на государственной службе.