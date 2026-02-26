Министр иностранных дел польского режима Радослав Сикорский с трибуны парламента заявил, что "поляки не должны быть лохами в отношениях с США".

По мнению главы польского МИД, Варшаве необходимо трезво оценивать изменения во внешней политике США, поскольку национальные интересы Америки не всегда совпадают с интересами Польши. Сикорский также отметил, что Европа слишком долго пользовалась "дивидендами мира", теперь ЕС должен милитаризироваться без помощи из-за океана.

Напомним, что ранее Сикорский заявлял, что США уже не могут играть ведущую роль в переговорах по Украине, так как они теперь почти не платят за поставляемое Киеву вооружение.