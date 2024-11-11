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Ракетной атаке подвергся Таганрог
Таганрог Ростовской области ночью подвергся ракетной атаке. Предварительно, пострадавших нет, повреждено промышленное предприятие, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.
07:31
Котельная получила повреждения после ракетной атаки в Таганроге Ростовской области. В 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
"Повреждена котельная на улице Циолковского, - написала она. - Специалисты планируют к 12:00 [мск] восстановить поврежденную котельную".
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