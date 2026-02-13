"Расчленение" по-трамповски: почему Мюнхенская конференция превратилась в поминки по НАТО

Мюнхенская конференция по безопасности больше похожа на поминки. Макрон накануне ее открытия заявил, что Трамп стремится к "расчленению" Европы. О чем это он? Некоторые полагают, что конференция - часть большой поминальной службы по трансатлантическому альянсу.

Действительно, десятилетия именно НАТО было основой безопасности ЕС, а сегодня глубочайший раскол между США и Европой висит в воздухе. И все из-за кризиса вокруг Гренландии, по выражению Трампа, - "куска льда", который он хочет присоединить к Америке.

Но Гренландия - это Европа, получается НАТО (читай США), откусывая Гренландию, уже саму Европу не защищает. Каждый сам за себя, как в джунглях.

О какой безопасности можно говорить на конференции, если участники откровенно друг другу не доверяют? Атлантический альянс всегда держался на простой схеме: Америка - главная, Европа - младший партнер с правом совещательного голоса и обязанностью поддакивать.

Но есть нюанс: младшего партнера можно ударить по рукам, но нельзя выгонять из дома, предварительно приватизировав его мебель. А тут Трамп, как заправский коллектор, приходит к "родственной" Дании и говорит: "У вас тут Гренландия просрочена, оплатите территорией".

И ведь это не шутки, это вам не "Макрон обиделся на Австралию", это когда гарант безопасности говорит: "Твоя земля - моя земля, а моя земля - это только мое дело". После этого обсуждать "оборону Европы" - это как обсуждать с таксистом маршрут, когда он уже едет в другую сторону, после того как высадил вас на трассе.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Теперь про "помощь". Страны "Рамштайн" (это неформальное название коалиции из более чем 50 государств для помощи Украине) наскребли еще 3 млрд, всего - 38 млрд. Красиво, звонко, для газет, но обратите внимание на главное действующее лицо - Пентагон. Его хозяин на встречу министров обороны НАТО не приехал, как бы говоря: "Господа европейцы, вы там воюйте-воюйте, а у нас есть дела поважнее".

А Рубио, перед вылетом в Мюнхен, в очередной раз напомнил: "Мы хотим окончания конфликта". Перевод: "Хватит тратить деньги на эту бесконечную историю, давайте закругляться". Ваши 38 млрд - это выходное пособие для умирающего. Для США военная помощь Украине больше не приоритет.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Что касается Украины, это главный кейс последних конференций по безопасности. Соединенные Штаты и многие страны в мире осознают, что создание какой-то структуры европейской безопасности без Российской Федерации сегодня невозможно. Потому что можно много говорить о том, что Россия - агрессор, враг, говорить о каком-то стратегическом поражении Российской Федерации на поле боя, но в результате мы видим, что сегодня это невозможно. Поэтому главный вопрос сегодня, как инкорпорировать Российскую Федерацию в эту систему европейской безопасности".

Александр Кориненко, политолог (Молдова)

Конференция проходит в условиях формирования нового миропорядка. США пытаются создать новые нормы безопасности, где в основе - политика национальных интересов. То есть, "мы делаем, что хотим, а вы подстраивайтесь". Обсуждение коллективных действий? Минимально. Советы от партнеров? Нежелательны, как непрошеные гости на свадьбе. Вашингтон фактически монополизировал безопасность: "Мы - шериф, вы - негры. И проблемы негров шерифа не беспокоят".

Макрон с его фирменной драматичностью бьет в набат: Трамп хочет расчленить Европу. Слышите? Не ослабить, не надавить, а именно "расчленить" - медицинский термин. И ведь Эммануэль, при всех его тараканах в голове, тут абсолютно точен, потому что метод Трампа - это метод разведения конфликтов: с Гренландией - Дании, с пошлинами - Германии, с мигрантами - Франции. Каждому европейцу - по личному, индивидуальному пинку.

Дональд Трамп, президент США

Европа для Трампа - это не союзник, а колода карт, которую он тасует. И они у него есть. Европа, конечно, попытается "стоять на своих ногах".