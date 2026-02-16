В Прибалтике и Молдове коммунальные счета шокируют. Из-за морозов выросли не только тарифы, но и потребление сразу на треть. При этом Финляндия и Польша снизили экспорт электроэнергии.

Если вы этой зимой сидели в белорусской хрущевке или панельке, пили чай и грустили из-за лишней десятки в жировке, рекомендую глотнуть валерьянки и включить новости стран Балтии, Молдовы и благословенной Польши. Потому что то, что там происходит, называют расплатой за гордыню.

Для Балтии выход из БРЭЛЛ (энергетического кольца с Россией и Беларусью) обернулся не триумфом независимости, а ледяным душем из счетов, выросших на 82-110 %. Морозы ударили, ветряки замерзли, экспорт из Финляндии и Польши взлетел по цене сильно вверх.



Добавьте отмену льгот и получите коммунальный апокалипсис: в Литве +82 %, Латвии +83 %, Эстонии +110 %. Молдаване платят за газ больше минималки, поляки охотятся за пеллетами. "Энергетическая свобода" превратилась в финансовый геноцид для простых людей.

Замерзшая "свобода": как Балтия платит за энергетический развод

В Литве, где политики с упорством маньяков рвут последние нити с Беларусью, январь стал месяцем энергетического Армагеддона. Средняя цена на электричество подскочила до 152 евро за мегаватт-час.



В Клайпеде счета за тепло потяжелели в 2-3 раза (за 44-метровую квартиру в 9-этажке - 133 евро вместо декабрьских 48, а за 61-метровую новостройку - 89 евро против 48). Цена за киловатт подскочила на 82 %. И это не потому, что уголь подорожал, это потому, что свою генерацию они угробили, а от белорусской и российской отказались.



Ирония в том, что Litgrid тратит 4,2 млн евро на демонтаж последних 10 км ЛЭП до Гродно. Теперь литовцы зависят от скандинавских ветряков, которые в мороз стоят, как памятники зеленой глупости. Результат? Народ платит за политический цирк, замерзая в своих домах.

Латвия не отстает от литовских "достижений" - цена на электричество взмыла на 83 % (до 153,44 евро за мегаватт-час). Господа из Elektrum Lietuva говорят: "Холодно, ветра нет, пришлось жечь ископаемое топливо". А я переведу: пришлось жечь то, что раньше покупали у "диктатуры", но теперь покупают у "демократии" втридорога. Иронично, что все это цена за "независимость" от БРЭЛЛ. Теперь только вспоминать времена, когда электричество не было роскошью.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):

"Самое главное, что произвело рост цен - это морозы. Морозы, похолодало, по сравнению с прошлым месяцем, если, например, у нас был счет 90 евро за декабрь, то за январь уже 220 евро за отопление. Но по факту есть те квартиры, как, например, у нас, где подорожала вдвойне месячная плата за отопление, есть, где подорожала на 80 %. Люди, конечно, возмущаются, делятся своими счетами и сравнениями в социальных сетях. Знаете, это такой первый месяц, который вызвал шок действительно, после первого шока как-то люди еще не отходят".

Молдова и Польша: братская могила для семейного бюджета

Отдельный номер показывает Молдова. Там, как вы знаете, тоже любят посмотреть на Запад. Итог любви: за газ в январе - 7000 лей. Для тех, кто не в курсе, минимальная зарплата там 6300 лей. Т.е. человек должен отдать государству больше, чем зарабатывает просто за то, чтобы в доме было не минус 20. И как же без Польши - главного борца с русским миром. В Померании сейчас не просто зима, там разворачивается "пеллетная драма".



Помните, как пару лет назад полякам рассказывали: "Выкиньте свой уголь, это смог и мракобесие, покупайте пеллетные котлы - это экологично, дешево и современно". Люди послушались, выкинули уголь, купили котлы. И тут начались морозы. Они парализовали лесопилки, опилки подорожали, а домохозяйства остались в очереди за институциональными клиентами. Результат? Пеллеты, рекламируемые как дешевая экология, стали дороже угля. Тонна пеллет теперь стоит под 850 долларов. Апофеоз - город Хель. Название говорящее, да? Там реально ад. Тысячи без отопления и воды. Плюс проблемы в Варшаве, Лодзи, Познани и Сувалках (старая инфраструктура рассыпалась под морозами, как карточный домик).

Есть поговорка "свои своих не бросают". Так вот, Евросоюз своих бросает и еще как. Как только дело доходит до реальных проблем, каждый начинает грести под себя. Финны снизили экспорт, поляки думают только о своих контрактах, а Прибалтика с Молдовой остаются один на один с морозом и пустыми счетами.



А в Беларуси, этой "диктатуре", коммуналка после январских морозов выросла минимально по сравнению с прибалтийской и остальными. В 2-комнатной хрущевке - всего на 9,74 руб, в трешке-панельке - на 40, а если по полным тарифам - на 90.