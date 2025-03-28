Растет число жертв трагедии в Доминикане. В скорбном списке 184 человека

Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминикане продолжает расти. В скорбном списке уже 184 человека.



Поисково-спасательные работы не останавливаются. По заявлениям руководителя операции, разбор завалов продолжится, пока не будет ясна судьба всех пропавших без вести.



Пока не нашли и самого исполнителя Рубби Переса, на концерт которого в клуб пришло около 700 человек. Число госпитализированных превысило 150. В разных местах Санто-Доминго открыты донорские центры.