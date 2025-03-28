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Растет число жертв трагедии в Доминикане. В скорбном списке 184 человека
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Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминикане продолжает расти. В скорбном списке уже 184 человека.
Поисково-спасательные работы не останавливаются. По заявлениям руководителя операции, разбор завалов продолжится, пока не будет ясна судьба всех пропавших без вести.
Пока не нашли и самого исполнителя Рубби Переса, на концерт которого в клуб пришло около 700 человек. Число госпитализированных превысило 150. В разных местах Санто-Доминго открыты донорские центры.
В стране объявлен трехдневный траур. Соболезнование Президенту Доминиканы в связи с многочисленными человеческими жертвами от обрушения крыши в ночном клубе направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.