Польское издание "Речь Посполита" сообщает, что у границ с Калининградской областью формируется некая польская дивизия для вторжения в Россию. В состав войдут 3 армейские бригады и 300 единиц бронетехники. Подразделение получило название "Янтарная дивизия". Именно так и напишут на их могильном камне.

Данное "войско" станет первым полностью модернизированным подразделением польской армии. "Первым" и "последним" с такими амбициями.

Сегодня же власти Польши объявили о совместном с Украиной создании "армады дронов". Тут еще "всплыл" и еврокомиссар, который жаждет повоевать. По его словам, из-за разброда и шатаний в НАТО необходимо создание миниатюрного регионального альянса. Туда сможет войти Украина, а также Прибалтика и Польша.