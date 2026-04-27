"Речь Посполита": Польша готовит вторжение в Калининград
Польское издание "Речь Посполита" сообщает, что у границ с Калининградской областью формируется некая польская дивизия для вторжения в Россию. В состав войдут 3 армейские бригады и 300 единиц бронетехники. Подразделение получило название "Янтарная дивизия". Именно так и напишут на их могильном камне.
Данное "войско" станет первым полностью модернизированным подразделением польской армии. "Первым" и "последним" с такими амбициями.
Сегодня же власти Польши объявили о совместном с Украиной создании "армады дронов". Тут еще "всплыл" и еврокомиссар, который жаждет повоевать. По его словам, из-за разброда и шатаний в НАТО необходимо создание миниатюрного регионального альянса. Туда сможет войти Украина, а также Прибалтика и Польша.
Возможно, присоединятся к этому суррогату и государства Скандинавии. По словам еврокомиссара, цель данного союза - война. И Украина будет одним из основателей будущего квази-НАТО.