Республиканцы могут утратить контроль над Конгрессом США: чем грозит подобный сценарий

Партия Трампа рискует потерять контроль над обеими палатами Конгресса. Как пишут СМИ, это может произойти уже по итогам промежуточных выборов. Подобный сценарий грозит почти полной нейтрализацией республиканцев на предстоящие два года, в течение которых Белый дом фактически будет находиться под контролем демократов.



Промежуточные выборы Конгресса в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Согласно опросам, 44 % избирателей намерены поддержать кандидатов от Демократической партии. За их противников готовы проголосовать 40 % опрошенных.