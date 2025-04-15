Рейтинг Трампа в США снизился до 42 %. Что вызывает наибольшее недовольство в политике президента

Рейтинг одобрения Трампа снизился до 42 %. По данным журнала Economist, падение составляет 14 пунктов с момента его вступления в должность. По результатам опроса, наибольшее недовольство среди американцев вызывает экономическая политика Трампа.



Люди разочарованы в его стратегии по созданию рабочих мест, а также в нестабильной тарифной политике. Почти 20 % избирателей не поддерживают его действия в отношении инфляции и роста цен.



Наибольшее снижение уровня поддержки - среди молодежи и представителей латиноамериканского сообщества. При этом издание отмечает, что именно эти группы сыграли важную роль в его победе на выборах.