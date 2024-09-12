Риск вспышек заболеваний, закрытие больниц - ВОЗ обеспокоена гуманитарной ситуацией в Ливане

Военно-воздушные силы Израиля продолжают атаковать юг Ливана. Гуманитарная ситуация в стране стремительно ухудшается, обеспокоенность выразила ВОЗ.

В организации отметили: переполненность приютов и сокращение числа медпунктов в арабском государстве привели к повышению риска вспышек заболеваний. Из-за боевых действий в Ливане закрылись 96 больниц.

С 17 сентября учреждения здравоохранения 16 раз подвергались атакам. В достижении своих целей для Тель-Авива это лишь издержки.