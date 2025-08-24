Россия и Украина провели обмен военнопленными

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ.

Минобороны России также сообщает, что домой доставят и восьмерых жителей Курской области, которых незаконно удерживали в Украине.

Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.