Россия и Украина провели обмен военнопленными
Автор:Редакция news.by
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ.
Минобороны России также сообщает, что домой доставят и восьмерых жителей Курской области, которых незаконно удерживали в Украине.
Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
С территории Беларуси возвращенные российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации, добавили в Минобороны России.