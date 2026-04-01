Ругинене: Литва назначила представителя для двусторонних политических переговоров с Беларусью

В Вильнюсе смирились с неизбежным - премьер Литвы заявила о назначении представителя для проведения двусторонних политических переговоров с Беларусью. Имя и должность его не озвучиваются.



Не забыла упомянуть Ругинене и об условиях для проведения переговоров. Вильнюс требует решения проблемы с нелегальными мигрантами, прекращения инцидентов с воздушными шарами на границе, возвращения всех литовских грузовиков без каких-либо финансовых условий.