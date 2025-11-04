3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Румыния получит от Нидерландов 18 истребителей F-16 за 1 евро
Автор:Редакция news.by
Восточный фланг НАТО наращивает парк военных самолетов. Нидерланды передают Румынии 18 истребителей F-16 за символическую плату - 1 евро. Соответствующий контракт был подписан в Бухаресте.
Однако к сумме добавляется НДС в размере 21 млн евро. Также по условиям соглашения, Бухарест предоставит определенное количество мест в центре для подготовки пилотов из стран НАТО и государств-партнеров.
Кроме того, немецкий концерн "Рейнметалл" подписал соглашение о строительстве в Румынии завода по производству пороха. Запуск намечен на 2028 год.