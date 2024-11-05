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Польские эксперты обнаружили тротил рядом с местом взрыва "Северного потока".
Специалисты Военного технологического университета в Варшаве получили на анализ пробы воды из района диверсии, а также взвеси с морского дна после инцидента.
Подчеркивается, что взрывы не вызвали загрязнения, которое могло бы угрожать безопасности людей или окружающей среде.
Тем временем, как сообщает немецкая Welt, на "Северных потоках" разместили не менее 6 бомб. Журналисты ссылаются на гидролокационные изображения и неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream и страховщиками.