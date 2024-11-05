Польские эксперты обнаружили тротил рядом с местом взрыва "Северного потока".

Специалисты Военного технологического университета в Варшаве получили на анализ пробы воды из района диверсии, а также взвеси с морского дна после инцидента.

Подчеркивается, что взрывы не вызвали загрязнения, которое могло бы угрожать безопасности людей или окружающей среде.