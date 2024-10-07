С чего начался глубокий раскол на Ближнем Востоке и кто пытался рассорить арабов и евреев

Большая война на Ближнем Востоке кажется все ближе и ближе. Израиль атакует Иран, Ливан и Сирию. В ответ Тегеран обстреливает Тель-Авив и другие города. Восток - дело тонкое, Ближний Восток - очень тонкое.

Почему искрит регион? Причина эскалации конфронтации. И главное, что будет дальше.

По сути, конфликт важно делить на две части. Это противостояние евреев и арабов, а затем противостояние Израиля и Палестины. Первый уходит корнями во времена Александра Македонского и Библии. Центр - Иерусалим, город трех религий.

Уже тогда были заложены зерна конфликта на религиозной почве. Дальше перенесемся в XIX век, времена Османской империи.

За века существования империи территория Палестины была активно заселена мусульманами. Евреи же составляли меньшинство. Тем не менее, всех турки считали палестинцами. К началу XX века богатые иудеи стали возвращаться на историческую родину и скупать землю, чтобы "вернуться на землю обетованную". Процесс переезда назывался "алия" - возвращение домой.

Несколько волн миграции растворили арабское население, но не сильно. На полмиллиона мусульман приходилось 60 тыс. евреев. Местных раздражало, что прибывшие евреи называли себя хозяевами земли. Более того, вера не позволяла арабам принять новый быт евреев. Они строили закрытые поселения и отвергали местные обычаи. Это была вторая бомба замедленного действия.

В результате ряда соглашений в 1919 году территория Палестины перешла под контроль Британской империи. По задумке Лиги Наций, прародителя ООН, Лондон за несколько десятилетий должен был подготовить территории для самоуправления, то есть независимости. Но, как это часто случается с англичанами, был подвох.

Получается, что народам, у которых и так были сложные отношения, одновременно сразу сказали "земля ваша". Имея ресурсы, евреи за 1920-е годы активно стали переезжать на Ближний Восток. К 1929 году на палестинской территории обосновались 100 тыс. человек. Подобная миграция вызвала первое массовое кровопролитие. В 1929 году было убито 220 человек, еще 530 получили ранения.

За следующее десятилетие в Палестину прибыло еще 232 тыс. евреев. К 1940 году каждый третий житель этой территории был приезжим. Во многом такой поток был вызван приходом Гитлера к власти.

Историки отмечают, что уже во время Второй мировой войны над конфликтом двух народов хорошо поработал Третий рейх. Агенты Берлина изнутри пытались рассорить арабов и евреев, чтобы ослабить контроль британцев над регионом. У них получилось. К 1947 году Лондон не мог сдержать эту пороховую бочку и передал палестинский вопрос в руки ООН.

14 мая 1948 года британский мандат на Палестину истек. Тогда же Давид Бен-Гурион провозгласил создание Израиля, независимого еврейского государства. На следующий же день соседние арабские государства напали на Израиль, объявив интифаду - освободительную войну против евреев.