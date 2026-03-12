С начала военной операции Израиля в Ливане погибли 687 человек

Израиль расширит географию атак на Ливан. Жители южной части страны получили уведомление о срочной эвакуации на север.

При этом под удар попадают не только военные объекты "Хезболлы", но и жилые дома. Количество жертв растет с каждым днем, в том числе среди медиков и спасателей, которые помогают местным жителям. О ситуации в Ливане более подробно рассказал корреспондент RT Arabic Омар Аль-Солх.

Израиль продолжает бомбить Ливан. За ночь были нанесены десятки ударов по южному пригороду Бейрута.

Можно сказать, что уже два района, где проживали почти полмиллиона человек, сравнялись с землей. Сейчас никто не сможет вернуться туда.

На юге Израиль уже зашел в 23 точки Ливана в ходе сухопутной операции, которую они объявили против Ливана. Было также объявлено, что 22 медицинские команды попали под огонь Израиля, 45 человек получили ранения и, к сожалению, погибли 15 человек из медицинских работников.